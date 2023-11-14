Всего в Украине ликвидировано уже почти 313,5 тысячи российских военных.

В течение минувших суток украинские военные обезвредили еще более 900 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 313 тыс. 470 своих военных, 920 из которых ликвидированы за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.

Также уничтожено 8 российских танков (5362), 7 боевых бронированных машин (10086), 20 артиллерийских систем (7589), одну реактивную систему залпового огня (882), 15 беспилотников оперативно-тактического уровня (5649), 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн (9973), а также две единицы специальной техники (1081).

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Не изменилось за сутки количество уничтоженных российских средств противовоздушной обороны - 580, самолетов - 322, вертолетов - 324, крылатых ракет - 1561, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 22.

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки украинская авиация восемь раз ударила по районам скопления российских захватчиков и их техники, а также нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

Кроме того, ракетные войска попали по 6 районам сосредоточения российских военных, вооружения и техники, 2 пунктам управления, 6 артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны и другой "важной цели врага".

За сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений с врагом. Самыми горячими направлениями остаются Авдеевский, Бахмутский и Марьинский.

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