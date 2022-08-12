На направлении Покровское-Бахмут враг имел частичный успех и пытается закрепиться.

На востоке украинские военные отбили наступление и штурм российских оккупантов на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, на Славянском направлении оккупанты совершали огневое влияние на украинские позиции возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцевки, Краснополья и Долины, а также нанесли авиационные удары недалеко от Залимана.

"Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и сбежал", - говорится в сообщении.

В то же время на Краматорском направлении потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григорьевка.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести разведку у Спорного, однако украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.

"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. На направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться", - рассказали в Генштабе.

Также на Авдеевском направлении все враждебные попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки украинские защитники подавили и отбросили оккупантов на предыдущие позиции.

На Запорожском направлении оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка, но враг был остановлен и отброшен назад.

Ранее в Генштабе Эстонии заявили, что армия оккупантов скоро столкнется с логистическими проблемами. Она не сможет компенсировать потери в технике, и это отразится на исходе всей войны.

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