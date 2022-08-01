Также противник пытался вести штурмовые действия в направлениях Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел.

Россияне ведут наступление в направлении Бахмута, там продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении россияне стреляли вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дубравного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенково. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков неподалеку Северска, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку Кодемы.

"Пытался осуществить разведку позиций украинских войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия в направлениях Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

По состоянию на 31 июля 2022 года войска России вели наземные атаки вокруг Бахмута и окраин Донецка, а также юго-западнее Изюма. Однако лишь одна атака к востоку от Бахмута принесла им ограниченный успех.

В ISW отметили, что силы России больше не проводили наземные штурмы в районе Северска, что говорит о том, что они теряют приоритет операций в этом районе. На спутниковых снимках видно, что российские подкрепления сосредоточены на границе с Украиной на наземной линии связи, что ведет в Изюм.

Аналитики предполагают, что российские захватчики сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка, однако успехов не будет.

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