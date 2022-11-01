Оккупанты активно используют аэроразведку для уточнения положения ВСУ.

На юге в течение ночи враг наносил огневые удары вдоль всей линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

"В течение ночи огневое поражение наносилось нашим войскам с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов вдоль всей линии боевого столкновения", - сказал он.

Он добавил, что с целью уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии врагом активно используется аэроразведка. По словам Назарова, около двух десятков беспилотных воздушных шпионов было зафиксировано в Херсонской и Николаевской областях.

В то же время, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение ночи выполнено более 100 огневых задач. Удары наносились по позициям армии РФ, районам сосредоточения живой силы, технике и вооружению, колоннам техники врага, при попытках перемещения резервов и переформировании подразделений. Потери врага доразведываются.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Согласно анализу Института изучения войны, украинские войска наступают в направлении трассы Р-66 Сватово-Кременная к северу от Кременной.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории.

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев.

За сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиаударов по Украине, ударам врага подверглись районы более 50 населенных пунктов. Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в том числе: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

Также ночью россияне снова обстреляли Никополь, а утром Николаев - ракетами С-300 и Краматорск.

По мнению экс-командующего армией США Бен Ходжеса, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года: "Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма".

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