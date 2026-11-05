Люди, использующие ИИ, работают до 90 минут дольше каждый день, - исследование.

Авторы исследования замерили цифровую активность 9000 сотрудников из 467 компаний.

Искусственный интеллект должен был упростить работу и освободить людям больше времени, но свежее исследование показало неожиданный результат. Сотрудники, которые активно используют нейросети, в среднем проводят за работой больше времени, чем те, кто обходится без таких инструментов. Разница может достигать полутора часов в день.

К такому выводу пришли аналитики компании ActivTrak, специализирующейся на программном обеспечении для оценки продуктивности сотрудников. Они изучили цифровую активность более 9000 работников из 467 компаний за период с апреля по сентябрь 2026 года.

Согласно результатам исследования, рабочий день людей, использующих ИИ, в среднем составлял от 8,4 до 9,1 часа. Для сравнения, сотрудники, которые не пользуются ИИ, работали около 7,6 часа в день. Таким образом, разница между группами могла достигать 90 минут.

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Особенно заметной тенденция оказалась среди активных пользователей ИИ. К этой категории авторы отнесли сотрудников, которые взаимодействовали с нейросетями более 45 минут в день как минимум в пяти отдельных сеансах. Такие работники также тратили на работу в нерабочее время на 18 минут больше, чем те, кто не использовал ИИ. Кроме того, у последних было хуже с концентрацией над задачами из-за постоянного переключения между приложениями.

У исследователей есть несколько объяснений происходящему. Возможно, люди, которые и раньше работали дольше, стали чаще использовать ИИ. Другой вариант заключается в том, что автоматизация позволяет сотрудникам брать на себя дополнительные обязанности. Не исключено и то, что проверка и исправление некачественных ответов ИИ отнимают больше времени, чем ожидается.

Похожие выводы ранее сделали исследователи Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли. В течение восьми месяцев они наблюдали за работой IT-компании со штатом около 200 человек. Выяснилось, что внедрение ИИ не привело к сокращению занятости: сотрудники стали работать быстрее, брать на себя больше задач и распределяли работу на большее количество часов в течение дня, даже когда руководство этого не требовало.

Авторы исследования предупреждают, что такая тенденция может оказаться проблемой в долгосрочной перспективе. По мере того как сотрудники привыкают к дополнительной нагрузке, повышенная интенсивность работы постепенно становится новой нормой. В результате ИИ, который должен был освободить время, рискует не сократить рабочий день, а лишь увеличить объем задач, которые человек должен успевать выполнять.

Исследование показало, что 95% компаний, потратившихся на нейросети, не сумели извлечь экономическую пользу от инвестиций. Одна из ключевых проблем – сложность дообучения готовых ИИ-инструментов для задач бизнеса.

Многие компании, разочаровавшись в ИИ, начали возвращать ранее уволенных сотрудников, что говорит о том, что автоматизация пока не способна полностью заменить людей в ожидаемом объеме. Кроме того, внедрение ИИ требует серьезных вложений: инфраструктура, безопасность, обработка данных – все это обычно обходится дороже, чем планировалось.

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