Потепление с 10 ноября отменяется: синоптик назвала новую дату

Она предупредила, что завтра украинцев ждут сильные порывы холодного северного ветра, и посоветовала одеваться потеплее.

В пятницу, 6 ноября, в большинстве областей Украины ожидается дождь, на севере, местами в центре и в восточных областях даже с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отметила, что Украину пересечет холодный атмосферный фронт.

"В западных областях Украины влияние северного антициклона не позволит прорваться ни дождю, ни мокрому снегу, будет преимущественно без осадков. В большинстве областей завтра сохранится сильный, до штормовых порывов, северный ветер. Поэтому стоит одеваться на несколько градусов теплее", – заявила Диденко, добавив, что завтра днем в Украине ожидается +4…+8°.

Видео дня

В Киеве в пятницу – вероятен дождь, местами с мокрым снегом, сильный северный ветер и максимальная дневная температура воздуха около 5° тепла.

"Заявленное потепление после 10 ноября переносится на 15–16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели", – добавила синоптик.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам, 7 ноября во всех областях Украины сохранится сухая и устойчивая погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, днем +6…+11 °С.

В воскресенье, 8 ноября, сухая и устойчивая погода в условиях повышенного атмосферного давления сохранится во всех регионах Украины.

Ветер будет 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться около -2…+3 °С, а днем воздух прогреется до +7…+12 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: