Разница в десять раз: эксперты подсчитали, во сколько обойдётся зарядка электромобиля в Украине

Чтобы рассчитать собственные расходы, достаточно знать два показателя: сколько электроэнергии потребляет автомобиль и какова стоимость одного киловатт-часа.

Стоимость зарядки электромобиля в Украине может различаться примерно в десять раз в зависимости от места и времени зарядки. Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

По подсчётам специалистов, расходы на 100 км пробега могут составлять около 39 грн при ночной зарядке дома и достигать 396 грн в случае использования станции быстрой зарядки общего пользования.

В первом случае учтён ночной тариф для домохозяйств с двухзонным счётчиком, а во втором – средняя стоимость быстрой зарядки на общественных станциях по состоянию на 3 ноября 2026 года. Для сравнения специалисты взяли один и тот же автомобиль, который потребляет 18 кВт·ч электроэнергии на каждые 100 км.

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Для автомобиля с расходом 18 кВт·ч на 100 км показатели составят:

39 грн – домашняя зарядка ночью;

78 грн – домашняя зарядка по обычному тарифу;

360 грн – общественная зарядка AC (переменный ток);

396 грн – быстрая общественная зарядка DC (постоянный ток).

Итак, главный экономический аргумент в пользу электромобиля – возможность заряжать его дома, а не просто отсутствие необходимости покупать бензин. При этом ночной тариф – абсолютный лидер по выгодности.

Даже по стандартному домашнему тарифу зарядка электромобиля обходится примерно в 78 грн на 100 км, тогда как на общественной AC-станции эта сумма достигает 360 грн.

Сколько стоит зарядка на станции

Стоимость зарядки на разных станциях может существенно различаться. Расходы на 100 км на AC-станциях колеблются от 125,82 до 666 грн, а на скоростных DC-станциях мощностью от 40 кВт – от 215,82 до 719,82 грн. Конечная сумма за одну зарядку зависит от емкости аккумулятора и объема электроэнергии, которую необходимо пополнить.

В четырёх крупнейших сетях по количеству зарядных точек средняя цена скоростной DC-зарядки составляет 21–22,99 грн за кВт·ч. Таким образом, пополнение запаса энергии на 40 кВт·ч обойдется в 840–919,60 грн.

Тарифы могут существенно различаться даже в пределах одной сети. Так, в Toka цены на DC-зарядку в приведенной выборке колебались от 14,99 до 39,99 грн за кВт·ч.

Эксперты обращают внимание на то, что наибольшее количество зарядных станций с известными тарифами на скоростную DC-зарядку мощностью от 40 кВт сосредоточено в Киевской области – 573.

В пятерку областей с наибольшим количеством таких станций также вошли Львовская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области. В региональном разрезе самая низкая медианная стоимость DC-зарядки зафиксирована в Николаевской области – 20,50 грн/кВт·ч. Самый высокий показатель отмечен в Ривненской области – 22,99 грн/кВт·ч.

Как рассчитать стоимость зарядки электромобиля

В Институте исследований авторынка также объяснили, как правильно рассчитать стоимость зарядки электромобиля.

Расчеты состоят из трёх пунктов:

Рассчитайте стоимость домашней зарядки. Учитывайте только электроэнергию, фактически использованную для зарядки автомобиля. Если у вас установлен двухзонный счетчик, отдельно подсчитайте расходы по дневному и ночному тарифам. Подсчитайте расходы на общественных зарядных станциях за тот же месяц. Включите в расчет не только стоимость электроэнергии, но и дополнительные платежи за парковку, время зарядки или простой, если таковые имели место. Разделите общие расходы на зарядку за месяц на пройденный за этот период километраж и умножьте результат на 100. Так вы определите, сколько гривен тратите на зарядку каждых 100 км пробега.

Стоимость эксплуатации электромобиля – что говорят специалисты

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко обнародовал обновленные расчеты стоимости зарядки электромобилей. По его словам, несмотря на повышение с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 25%, цены на зарядку электромобилей остались практически неизменными.

В свою очередь генеральный директор Luaz Motors и специалист по электромобильности Вадим Игнатов ранее отмечал, что содержание бензинового автомобиля в Украине обходится примерно в два раза дороже, чем электромобиля.

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