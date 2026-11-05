'Укрзализныця' запустила новый флагманский поезд: как он будет курсировать

Поезд состоит из новых вагонов и оборудован инклюзивным купе.

"Укрзализныця" объявила о запуске нового флагманского поезда "Ярослав Мудрый" по маршруту Киев – Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что поезд №51/52 "Ярослав Мудрый" Киев – Перемышль состоит из новых вагонов и имеет инклюзивное купе. Он отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля он отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

"Это дань первому названию поезда и связям Украины со странами Европы. Также маршрут поезда повторяет часть исторического сообщения Львов – Перемышль. В Перемышле организованы удобные пересадки в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин", – сообщили в УЗ.

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В пресс-службе перевозчика напомнили, что 165 лет назад по территории Украины проехал первый поезд "Ярослав". Он соединил Вену и Львов. Именно 4 ноября 1861 года считается началом железнодорожного движения в Украине.

"Укрзализныця" – главные новости

29 октября сообщалось, что железнодорожная компания пересмотрит протоколы безопасности, чтобы лучше реагировать на угрозы и обеспечивать эвакуацию людей в безопасные места.

21 октября стало известно о запуске международных поездов из Киева и Днепра в польские города Холм и Перемышль. Сам поезд по расписанию отправляется из Киева в 21:48 и прибывает в Холм в 08:08.

С 16 октября в приложении "Укрзализныци" появилась возможность просматривать среднее количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда. В компании тогда пояснили, что там взяли "усредненную статистику" за последние 10 суток, чтобы данные были максимально актуальными.

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