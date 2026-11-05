Во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением, – Киевводоканал

Правительство передаст 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала в Киеве.

В результате аварийных отключений электроэнергии на объектах "Киевводоканала" в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы.

Как сообщили в "Киевводоканале", специалисты совместно с энергетиками работают над урегулированием ситуации. Услуга уже постепенно восстанавливается.

В пресс-службе также напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду.

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Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала, еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

"Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания. Генераторы передаем за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией", – отметил премьер.

Проблемы с водоснабжением в Украине – последние новости

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что зимой Украина столкнется с риском масштабных перебоев с водоснабжением, а 95% населенных пунктов Украины не имеют надлежащего резервного питания для водоканалов.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил, что длительные отключения электроэнергии могут привести к "водным блэкаутам", ведь после восстановления света системе требуется дополнительное время, чтобы восстановить необходимое давление.

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