Международные резервы Украины в октябре выросли: что этому способствовало

Текущий объем резервов обеспечивает финансирование будущего импорта на срок более 4 месяцев.

Международные резервы Украины в октябре увеличились на 4,2% и по состоянию на 1 ноября 2026 года составили 49,1 миллиарда долларов.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, росту способствовали валютные поступления от международных партнеров, превысившие чистую продажу валюты Нацбанком, а также долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Так, на валютные счета правительства в НБУ в октябре поступило 3,690 млрд долл., из них 3,3 млрд долл. от ЕС и 404,6 млн долл. через счета Всемирного банка.

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Кроме того, Украина получила 4,6 млрд долл. от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

"Эти средства не включаются в международные резервы Украины в связи с их целевым назначением. Но в случае их продажи правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы", – пояснили в НБУ.

В частности, в октябре правительство конвертировало в гривню 4,6 млрд долл. таких средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 242,3 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 252,8 млн долл.

Чистая продажа валюты в октябре составила 6,051 млрд долл. В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта и является достаточным для сохранения стабильности валютного рынка.

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Международные резервы Украины в сентябре сократились на 3,2% и по состоянию на 1 октября составили 47,1 млрд долларов. Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте – эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертацию в гривну валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan.

За прошлый год международные резервы выросли более чем на 30% – до 57,3 миллиарда долларов. Это стал лучший показатель в истории Украины.

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