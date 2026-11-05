Полиция установила 130 человек, причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке

27 из них могли совершать активные противоправные действия.

Правоохранительные органы Украины уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке Киевской области, произошедшим вечером 2 ноября. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram.

Установлением личностей вместе с полицией занималась Служба безопасности Украины.

"На данный момент в рамках проведенных мероприятий криминальными аналитиками полиции установлено, что 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях, еще 24 – вели себя агрессивно, подстрекали общество и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в результате событий были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии.

Таким образом, действиям всех активных участников будет дана правовая оценка в рамках расследований Нацполиции, СБУ и Офиса генерального прокурора.

Соответствующая работа продолжается.

События в Петропавловской Борщаговке – больше новостей

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в социальных сетях распространялись сообщения о якобы насильственном удержании людей в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Возле этого дома собралась толпа местных жителей. Люди пытались выбить ворота, и эти действия переросли в столкновения с правоохранителями и военными.

В то же время полиция опровергла информацию о незаконном удержании людей и гибели гражданина.

На место происшествия прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он пояснил, что этот дом является временным пунктом дислокации подразделения Национальной гвардии, в которое поступают военнослужащие, мобилизованные из ТЦК, где оформляют документы, проходят проверки, а затем в установленном порядке их зачисляют в подразделение и отправляют в учебный центр на 58 дней.

По его словам, там находились 18 военных, а четверо бойцов, которых задержали после побега из частей, сейчас получают помощь в медцентре Нацгвардии.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что события в Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Он отметил, что конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, равно как и будут сделаны выводы внутри силовых структур.

Одной из ключевых фигур во время инцидента на Петропавловской Борщаговке, где произошла стычка между местными жителями, военными и полицией, является женщина Валентина Молодая, которая выдавала себя за врача скорой помощи. В частности, она прибыла на место в костюме медсестры на машине скорой помощи. Также она вела онлайн-трансляцию с места событий. Следствие инкриминирует Молодой препятствование деятельности ВСУ в условиях военного положения и разглашение местоположения военного объекта.

Соломенский районный суд города Киева избрал Молодой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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