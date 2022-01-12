По данным NYT, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

В оккупированном Крыму и приграничных с Украиной российских регионах начались "первые занятия в новом году" с участием более 10 тысяч военных РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

"Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах (....) Ангарский и Опук в Крыму", – говорится в сообщении.

11 января стало известно о военных учениях Вооруженных сил Западного военного округа РФ. По данным российского МО, речь идет об учениях около 3 тысяч военных на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Читайте такжеРоссийские и белорусские истребители вылетали на "патрулирование" границ своего "Союза"Западные разведданные указывают, что одной из потенциальных позиций российских войск, которых могут привлечь к нападению на Украину, является территория неподконтрольного Киеву Крыма.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве стартовала встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

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