По данным NYT, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что связи между военными учениями, начатыми МО РФ 11 января в приграничных регионах РФ, и переговорами с США и НАТО нет.

Об этом он заявил на брифинге 12 января, цитирует пропагандистское ТАСС.

"Нет, нет никакой связи. Мы говорим все же про наши подразделения и наши военные округа на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", – ответил Песков.

О военных учениях Вооруженных сил Западного военного округа РФ стало известно во вторник, 11 января. По данным российского МО, речь идет об учениях около 3 тысяч военных на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Читайте такжеВ США заявили России, что никому не позволят "закрыть двери НАТО"12 января в Брюсселе стартовало заседание Совета НАТО-Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе. В понедельник, 10 января, прошли российско-американские консультации в Женеве по "гарантиях безопасности" – невступлении Украины и Грузии в Альянс.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве стартовала встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

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