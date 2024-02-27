Именно с этой целью РФ строит железную дорогу на оккупированной части юга Украины.

Россияне строят железную дорогу на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей для того, чтобы избежать полной блокады в случае уничтожения Крымского моста. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины - полковник Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что они уже занимаются альтернативным маршрутом, потому что прислушиваются к сообщениям ГУР и его руководителя о том, что есть лишняя конструкция, которая очевидно будет ликвидирована. Так что в этом случае появление такого пути очевидно рассчитано на замену, альтернативу. Если она будет так проложена и запущена, то вполне вероятно, что именно таким образом враг рассчитывает обеспечивать поставки усиления и вооружения и боеприпасов и личного состава", - пояснила Гуменюк.

На вопрос, как Украина может противодействовать таким планам, Гуменюк ответила: "Мы неоднократно говорили, что в этой войне очень большое значение имеет дальнобойное оружие. Почему? Потому что оно способно разрушать и такие дальние планы врага".

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Железная дорога на оккупированной части Украины: что известно

В ноябре прошлого года россияне заявили о начале строительства железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым. Сейчас на этом направлении есть еще одна важная железнодорожная ветка, но она находится в зоне поражения Сил обороны Украины.

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