Пострадали также частный дом и административное здание. Власти просят жителей Донецкой области эвакуироваться: там нет безопасных мест.

Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Из-под завалов одного из домов вытащили шесть человек.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние - удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кириленко подчеркнул, что, хотя россияне продолжают стрелять по гражданским, своевременная эвакуация позволяет спасти сотни жизней.

"Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть более 20 тысяч - благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которую надеется враг. Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас на Донетчине нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизни", - отметил глава ОВА.

Обстрел Бахмута: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 мая в результате авиаудара Вооруженных сил РФ по городу Бахмут один из снарядов попал в жилой дом и разрушил 5 этажей. Двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.

Впоследствии стало известно, что количество жертв увеличилось. Во время разбора завалов спасатели нашли тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

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