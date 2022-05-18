По данным следствия, сейчас увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в Бахмуте.

Увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в городе Бахмут Донецкой области. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

В настоящее время общее количество погибших составляет 5 человек, раненых - 4. Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются.

При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, 17 мая в результате авиаудара вооруженных сил РФ по городу Бахмут один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах. Двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.

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