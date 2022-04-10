Со вчерашнего дня там, по данным источника в городских властях, погибли пятеро гражданских.

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. Россия атаковала поселок Слатино Дергачевской общины, попали в частный дом. Есть жертвы.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков Life".

"В поселке Слатино Дергачевской общины — новые жертвы российских обстрелов. Со вчерашнего дня погибли пятеро гражданских, сообщил источник в городских властях", - указано в сообществе.

За минувшие сутки в поселке погибли три человека, двое получили ранение. А сегодня утром, 10 апреля, погибли еще два мирных жителя - молодая девушка и мужчина примерно 60 лет. По информации Telegram-канала, оккупанты попали в частный дом. Люди не успели добежать до подвала. Количество раненых пока что не установлено. На территории общины разрушены более 500 зданий, добавили в сообществе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине ВСУ сбили британской ракетой Starstreak российский БПЛА. Вражеский беспилотник ликвидировала 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

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