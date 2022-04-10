Вражеский беспилотник ликвидировала 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

На Харьковщине подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожило российский БПЛА "Орион". Поражение произошло с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak, полученного недавно от Великобритании.

10 апреля десантники распространили в сети видео с метким выстрелом (внимание, ненормативная лексика!):

Следует отметить, что это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10" рашистов, первый БПЛА такого типа – был сбит вчера.

"Считайте это приветом от украинских десантников Борису Джонсону. Спасибо Великобритании. Поддержку союзников используем эффективно", – написал в Facebook военный эксперт Юрий Кочевенко.

Напомним, 9 апреля в Киеве премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

Справка УНИАН. Starstreak – переносной зенитный ракетный комплекс был принят на вооружение Великобритании в 1997 году.

Заявленная высота поражения целей - до 5000 м, дальность – 6000+ м. Ракета с боевой частью в 0,9 кг может развивать скорость в 3,5 Мах.

Боевая часть в виде трех кинетических вольфрамовых субэлементов. Наведение происходит по лазерному лучу в полуавтоматическом режиме.

ПЗРК может быть выполнен в различных форм-факторах: ручного, стационарного на штативе с тремя контейнерами ракет, боевые модули для военной техники.

9 марта стало известно, что Британия рассматривает передачу ПЗРК Starstreak Украине.

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