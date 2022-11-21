По его мнению, после завершения войны добрососедские отношения между Украиной и РФ невозможны.

Сенатор США, республиканец Джим Риш заявил, что после завершения войны Россия еще много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий.

Речь идет не только о каком-то налаживании отношений с Украиной, но и со всем миром, пояснил политик в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума безопасности.

По его мнению, после завершения войны добрососедские отношения между Украиной и РФ невозможны.

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"У народа Украины есть злость на Россию. И это - оправданная злость, которая не исчезнет, не "залечится" в течение нескольких поколений. Поэтому даже когда война завершится – не может быть примирения. Не будет такого, что все помирились, обнялись и пошли жить дальше. Этого не будет", - подчеркнул республиканец.

Он отметил, что никто больше не будет доверять россиянам.

"Война будет тяжело пережита также Россией. Россия, из-за того, что она совершила, будет страдать много десятилетий. Потому что мир не будет доверять россиянам, не будет хотеть иметь с ними бизнес. Все это будет влиять на страну. С окончанием войны все это никуда не денется", - сказал Риш.

По его словам, даже смена лидера в Кремле сама по себе ничего не изменит.

"Мир не скажет: "О, хорошо, теперь все хорошо!". Нет, так не сработает. Потому что несмотря на то, что начало войны было решением одного человека, ответственность за эту войну разделяет вся страна", - подытожил сенатор.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину.

С начала полномасштабной войны Офис генпрокурора зафиксировал гибель 8311 гражданских лиц. Среди них 437 детей. Еще более 11 тысяч гражданских были ранены.

По последним данным, потери России общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 84 тыс. 600 человек.

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