Сейчас зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности.

Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной войны в Украине 8311 гражданских лиц. Среди них 437 детей.

Кроме того, еще более 11 тысяч гражданских получили ранения, рассказал генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

"На сегодня зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности. По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских. Но мы понимаем, что реальная цифра намного больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа", - отметил он.

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По словам Костина, уже сообщено о подозрении в военных преступлениях 216 лицам, из них 17 – российские военнопленные. Остальным выдвинули заочные подозрения.

Сейчас в суд отправили обвинительные акты в отношении 60 человек, из которых 12 человек уже осуждены.

Убийство гражданского населения Россией

Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С начала войны российские оккупанты убивают гражданское население Украины.

Так, после деоккупации Харьковской области правоохранители обнаружили тела 534 гражданских, из них в Изюме - 447 тел.

По состоянию на 16 октября, на Херсонщине деокупованій обнаружили 63 тела замученных оккупантами людей.

20 октября глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на освобожденной части Киевщины в общей сложности найдено 1 тыс. 365 убитых мирных жителей во время оккупации региона.

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