За сутки враг потерял 6 танков, 5 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 390 российских оккупантов. Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 84 тыс. 600 человек.

Кроме того, враг потерял 2 тыс. 892 танка (6 за минувшие сутки), 5 тыс. 822 боевые бронированные машины (5 за сутки), 1 тыс. 870 артиллерийских систем (2 за сутки), 393 реактивные системы залпового огня, 209 средств противовоздушной обороны, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 тыс. 537 беспилотников оперативно-тактического уровня, 480 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 378 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7 за сутки) и 161 единицу специальной техники.

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