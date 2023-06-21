Буданов во время атак был в своем кабинете.

Россия дважды била ракетами по зданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Последний раз это произошло в конце мая.

Как сообщает The Economist, 29 мая этого года Россия провалила попытку атаки на здание ГУР. Туда летели баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Чуть не пострадали офис и соседня автострада.

В то же время в марте 2022 года россияне впервые атаковала штаб ГУР на Рыбальском острове в Киеве. Тогда падали ракеты, вылетали окна, обваливались здания рядом.

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Люди, ожидавшие в приемной встречи с Будановым, упали на пол. Через несколько минут он вышел и приказал всем возвращаться к работе.

"Он отряхнулся от пыли, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения", - пишет издание.

Атака на ГУР и фейки о смерти Буданова

Несколько недель назад роспропаганда заявила об ударе по зданию ГУР, в результате которого ранение якобы получил Кирилл Буданов. Затем кремлевские рупоры запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в коме в немецкой клинике после "ранения". Позже немецкое издание Stern, на которое они ссылались, опровергло этот фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистов. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных командующих", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

20 июня сети опубликовали первое фото главы украинской разведки после ряда фейков, а затем он появился в телемарафоне, чтобы прокомментировать текущую ситуацию в Украине.

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