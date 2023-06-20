Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов раскрыл интересные факты относительно подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. За полчаса до теракта российским военным по радиосвязи приказали покинуть территорию станции.
"Катастрофа, к сожалению, уже произошла. Эта искусственная техногенная катастрофа – террористический акт и акт экоцида – совершен сознательно Российской Федерацией. Все сплетни, слухи о том, что может было как-то иначе – не соответствует действительности. Есть довольно таки много фактов, которые прямо показывают, как все это происходило. Самое интересное, что полчаса (до подрыва ГЭС – ред.) по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время прибыла группа специального назначения. А после этого произошло то, что произошло", – заявил Буданов в эфире телемарафона.
Кроме того есть еще один интересный факт. По словам главы ГУР МО, "все подразделения российских оккупационных войск, которые находились рядом, на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. И это событие застало их врасплох так же, как и всех остальных".
"Это абсолютно сознательное действие. Никакой двоякой трактовки здесь быть не может", – подчеркнул Буданов.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, вследствие чего начался неконтролируемый спуск воды. Затопило десятки населенных пунктов.
Только по официальным данным в результате военного преступления РФ погибли 17 человек. Еще 31 человек остаются пропавшими без вести. При этом количество погибших на оккупированной территории может измеряться сотнями. По данным Центра национального сопротивления, в оккупированных Олешках Херсонской области из-за отсутствия эвакуации могли утонуть более 500 украинцев.
Непоправимый ущерб нанесен и экологии. Начался мор рыбы, погибли животные. Кроме того, национальные парки как "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.
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