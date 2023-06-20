Буданов подчеркнул, что подрыв плотины Каховской ГЭС был абсолютно сознательным действием россиян.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов раскрыл интересные факты относительно подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. За полчаса до теракта российским военным по радиосвязи приказали покинуть территорию станции.

"Катастрофа, к сожалению, уже произошла. Эта искусственная техногенная катастрофа – террористический акт и акт экоцида – совершен сознательно Российской Федерацией. Все сплетни, слухи о том, что может было как-то иначе – не соответствует действительности. Есть довольно таки много фактов, которые прямо показывают, как все это происходило. Самое интересное, что полчаса (до подрыва ГЭС – ред.) по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время прибыла группа специального назначения. А после этого произошло то, что произошло", – заявил Буданов в эфире телемарафона.

Кроме того есть еще один интересный факт. По словам главы ГУР МО, "все подразделения российских оккупационных войск, которые находились рядом, на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. И это событие застало их врасплох так же, как и всех остальных".

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"Это абсолютно сознательное действие. Никакой двоякой трактовки здесь быть не может", – подчеркнул Буданов.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, вследствие чего начался неконтролируемый спуск воды. Затопило десятки населенных пунктов.

Только по официальным данным в результате военного преступления РФ погибли 17 человек. Еще 31 человек остаются пропавшими без вести. При этом количество погибших на оккупированной территории может измеряться сотнями. По данным Центра национального сопротивления, в оккупированных Олешках Херсонской области из-за отсутствия эвакуации могли утонуть более 500 украинцев.

Непоправимый ущерб нанесен и экологии. Начался мор рыбы, погибли животные. Кроме того, национальные парки как "Большой Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.

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