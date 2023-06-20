На снимках глава ГУР предстал с новой прической.

В сети опубликовали первое фото главы украинской разведки Кирилла Буданова после ряда фейков росСМИ о его ранении или даже смерти.

Снимки обнародовала в своем Facebook первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. На кадрах показано, как Буданов встретился с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", - подписала фотографии Джапарова.

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Многие в комментариях под фото обратили внимание на одну деталь: Буданов отказался от привычной всем нам прически и предстал с очень короткими волосами.

Как росСМИ разогнали информацию о ранении Буданова

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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