По словам главы ГУР, пропагандисты знали, что выставят себя дураками.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал фейки российских пропагандистов, которые заявляли о его ранении, коме и смерти.

"Я воспринимаю это довольно смешно и реагирую таким же образом. Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки, скажем так. Все же понимали, что со мной все нормально, ну те люди, которые это делали", - сказал Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, пропагандисты "четко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками".

"Но они поймали на крючок таких "всемирноизвестных экспертов" вроде Ильи Кивы, который с пеной у рта рассказывал, что я сначала погиб, потом воскрес, потом в кому впал. Ну пусть люди играют, почему бы и нет", - добавил глава ГУР.

Позже в Telegram-каналах распространилось видео, где Буданов шутит и рассказывает о том, как его убивали и он воскрес.

"Убили, потом, согласно их логике, воскрес... После этого меня снова чем-то ранили. Видимо, ракетой, которая в воду попала и которую все видели уже. После этого меня тяжело ранили, без сознания по их логике отвезли почему-то к американским аппаратам в Германию... где-то там я сейчас и нахожусь", - шутит разведчик.

Он попросил передать поздравление экс-нардепу от "ОПЗЖ" Илье Киве, который уверенно утверждал о гибели главы ГУР.

Слухи о смерти Буданова

Как ранее сообщал УНИАН, российская пропаганда запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в коме в немецкой клинике после "ранения". Позже немецкое издание Stern, на которое они ссылались, опровергло этот фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистов. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд Бессмертных командующих", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

20 июня сети опубликовали первое фото главы украинской разведки после ряда фейков, а затем он появился в телемарафоне, чтобы прокомментировать текущую ситуацию в Украине.

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