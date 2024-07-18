По его словам, ситуация несколько суток остается неизменной.

Спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации в Азово-Черноморском регионе и отметил, что в Азовском море находится ракетный катер РФ, но угрозы для ВСУ он сейчас не несет.

"В Черном море отсутствуют любые корабли - не только ракетоносители, а вообще любые корабли. В Азове находится несколько единиц. Однако это в основном технические корабли, суда обеспечения и ракетный катер", - рассказал спикер в эфире телемарафона.

Он добавил, что указанный катер не является носителем крылатых ракет, в частности таких как "Калибры". Военный уточнил, что такие катера оснащены другим типом вооружения, то есть речь идет о боевой единице противника, которая предназначена для поражения других кораблей на расстоянии до 150 километров. "То есть сейчас он нам никак не угрожает. Поэтому можно сказать, что ситуация без изменений", - сказал Плетенчук.

Видео дня

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро 18 июля, в Азовском море - четыре вражеских корабля, а носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют. В Средиземном море - один вражеский корабль, который является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Ситуация в Черном море

Вчера Петенчук напомнил, что из-за полномасштабной войны в Черном море заблокирована работа ряда украинских портов, также там остаются более 60 судов других стран.

Несмотря на успехи в борьбе с российским флотом, в акватории до сих пор доминирует авиация захватчиков. По его словам, более 25 тыс. кв. км Черного моря является "серой зоной".

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