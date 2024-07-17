По словам военного, сейчас речь идет о более 25 тыс. кв. км серой зоны.

Пока рано говорить о победе Сил обороны в Черном море, потому что опасность остается большой, работа ряда украинских портов заблокирована и есть более 60 иностранных судов, которые заблокированы там из-за вторжения РФ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, к сожалению, в акватории Черного моря до сих пор доминирует российская авиация.

"Это факт, который надо признавать и говорить о нем вслух. И, соответственно, эта зона сейчас - фактически серая зона, это более 25 тыс. кв. км Черного моря. Победа в море - это отсутствие опасности. Но пока корабли Черноморского флота РФ до сих пор находятся в Черном море, пусть они и прячутся на своей базе, все равно - опасность очень высока", - сказал Плетенчук. Видео дня

Он добавил, что нельзя говорить о полной победе, потому что, по состоянию на сейчас, выходить в море свободно опасно.

"Победа в море - это открытие украинских портов, которые сейчас фактически оккупированы, или находятся в зоне поражения. Это, например, порты Николаевской области. Это порты Херсонской области, где сейчас заблокировано уже, с начала полномасштабного вторжения, шесть десятков иностранных судов. Это деоккупация портов Крыма, портов на Азове - тогда мы сможем говорить о победе", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что опасность, в том числе - в четырех подводных ракетоносителях ЧФ РФ - ракетоносители могут наносить удары, в частности, по гражданским судам, кораблям.

По его словам, сейчас Силы обороны находятся на одном из промежуточных этапов - том, когда прекращено доминирование российского флота в акватории Черного моря.

"Поэтому это - лишь промежуточный этап к победе в Черном море, к сожалению. Но его тоже надо пройти, и это тоже - достаточно нелегко", - отметил военный.

Ситуация в Черном море - последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, как морские дроны повлияли на тактику РФ. По его словам, по состоянию на сейчас известно, что Силы обороны поразили 28 единиц ЧФ РФ - это с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена непосредственно в сухом доке.

Плетенчук отметил, что важным фактором является не только количественный, но и качественный показатель. Среди уничтоженных кораблей - три носителя крылатых ракет, подводная лодка и две самых новых - "Аскольд" и "Циклон", которые были уничтожены в Крыму.

Это фактически представители всех классов, начиная от флагмана "Москва". Речь идет также о поражении ракетных катеров и единиц, которые предназначены для переброски десанта и патрулирования, таких как "Раптор", "Серна" и "Тунец".

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