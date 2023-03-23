В то же время российские захватчики опасаются, что на северо-восточной части линии фронта украинские войска могут попытаться провести основные наступательные операции.

Российские захватчики, предположительно, стремятся вновь захватить город Купянск в Харьковской области, который является логистическим узлом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, с начала марта 2023 года тяжелые боевые действия продолжаются на участках линии фронта Сватово-Кременная на севере Луганской области.

Как отмечает разведка, Россия частично восстановила контроль над ближними подходами к городу Кременная, который находился под непосредственными украинскими атаками в начале года.

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"Кое-где Россия преуспела в продвижении до нескольких километров. Российские командиры предположительно пытаются расширить зону безопасности к западу от линии обороны, которую они подготовили на возвышениях, и интегрировать естественную преграду реки Оскол", - сказано в сообщении.

В британской разведке отмечают, что операционные планы России на северо-востоке сейчас заключаются в удержании обороны. "Командиры наверняка опасаются, что это один из секторов, где Украина может попытаться осуществить основные наступательные операции", - сказано в отчете.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны, российская армия существенно замедлила свое наступление под Бахмутом и вместо этого сконцентрировала усилия на развертывании маневров на других направлениях, в частности, в районе Авдеевки. В ISW отмечают, что активизация войск РФ на новых направлениях вряд ли сильно повлияет не события на поле боя, поскольку в целом российское наступление на востоке Украины приближается к кульминации.

Тем временем в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки, 22 марта, украинские защитники отбили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. В частности, враг продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На других участках фронта россияне обороняются.

А Вооруженные Силы Украины вчера ликвидировали 660 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 168 тысяч 150 человек.

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