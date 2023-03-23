Враг может увеличить темпы наступления на новых направлениях за счет условной "паузы" под Бахмутом.

Российская армия существенно замедлила свое наступление под Бахмутом и взамен сконцентрировала усилия на развертывании маневров на других направлениях, в частности, в районе Авдеевки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Там констатировали, что по итогам 21 и 22 марта российские войска незначительно продвинулись на юге Бахмута, тогда как силы ВСУ провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.

При этом в ISW говорят, что новая возможная цель оккупантов - Авдеевка, там, вероятно, враг может увеличить темпы наступления за счет условной "паузы" под Бахмутом.

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"Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось", – говорится в отчете ISW.

В Институте ссылаются на сообщение российских солдат 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии. Ранее они говорили, что военное руководство РФ планирует передислоцировать их под Угледар, однако уже по состоянию на 21 марта один из российских военных блогеров сообщил, что это подразделение уже воюет под Авдеевкой.

"Эта очевидная смена дислокации, если она не является результатом российского искажения фактов, вероятно, указывает на то, что российские войска выбрали в качестве приоритета активизацию операций вокруг Авдеевки, а не возобновление наступления на Угледар", - резюмировали в ISW.

Также там отметили, что активизация войск РФ на новых направлениях навряд ли сильно отразиться на поле боя, так как в целом российское наступление на востоке Украины приближается к кульминации.

Ситуация под Бахмутом - последние события

Напомним, что по состоянию на 22 марта под украинским Бахмутом (Донецкая область) продолжаются активные бои. Самые активные "стычки" между ВСУ и оккупантами происходят в южной и северной части города.

Вчера стало известно о существенной неудаче войск РФ на этом направлении. В частности, украинские пограничники отразили вражеский штурм в городе. Диверсию ночью пыталась совершить группа "вагнеровцев".

Также 22 марта в Бахмут поддержать украинских военных приехал президент страны Владимир Зеленский. Он ознакомился с оперативной ситуацией и пообщался с героями Украины.

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