Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других - обороняется.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. Напомним, что по мнению аналитиков ISW, российская армия планирует активизировать свои действия под Авдеевкой.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Там отметили, что враг продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На других участках фронта россияне обороняются.

Сейчас российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора гражданского населения, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

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Также Генштаб отмечает, что на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка - Луганской, а также Терны, колодцы, Северск, Верхнекаменское и спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, среди них - Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

"На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайловое, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет обороне действия. Обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровское и город Херсон", - говорится в сводке.

Последние новости Генштаба относительно событий на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 22 марта, согласно сообщениям Генштаба, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил и техники врага.

Со своей стороны российские войска совершили более 40 авиационных ударов по территории Украины. Также враг реализовал 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Отметим, что одна из российских ракет вчера привела к очередной человеческой трагедии в Запорожье. Снаряд попал в жилой дом и повредил более 300 квартир.

Вчера оккупанты также увеличили в акватории Черного моря суммарный залп своих ракет "Калибр" примерно до 20.об угрозе сообщил ОК "Юг".

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