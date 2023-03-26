Одно попадание зафиксировано на территории коксохимического завода, еще три ракеты ударили по центральной части Авдеевки.

Российские захватчики в воскресенье, 26 марта, нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам в Авдеевке.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне продолжают обстреливать Авдеевку", - говорится в сообщении.

В частности, отметил он, захватчики совершили ракетный авиаудар по двум многоэтажкам. "Предварительно без жертв", - добавил руководитель ОПУ.

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Как рассказал Суспильному начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, российские войска ночью нанесли несколько массированных ударов по городу, а сегодня утром было четыре авиаудара по городу. По его словам, одно попадание зафиксировано на территории коксохимического завода, еще три ракеты ударили по центральной части Авдеевки.

"Очень жарко. Ночью было несколько массированных обстрелов по Авдеевке и коксохиму. Обычно бывает по 20-30 обстрелов в сутки и до 10 авиаударов", - добавил Барабаш.

Война в Украине - ситуация в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, 26 марта глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отмечал, что ночью и утром продолжались интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град", в том числе, кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и Авдеевского коксохимического завода.

Напомним, 25 марта утром российские военные также нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке. Одна ракета попала в промышленную зону, вторая - в центральную часть города, где многоэтажные дома.

Ранее в ВСУ сообщили, что Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Однако благодаря действиям наших военных оккупанты "выдыхаются" и уже атакуют город в разы меньше.

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