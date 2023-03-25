Также на Авдеевском направлении фронта зафиксировано обустройство оккупантами фальшивых позиций.

Утром российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. "Ситуация очень обостренная, очень активно все происходит - и в городе, и на позициях вокруг города. Ночь более-менее спокойно прошла, но утро началось с авиаракетного удара, две ракеты залетели в город, одна в более промышленную зону попала, вторая - в центральную часть, где многоэтажные дома находятся. Слава Богу, нет у нас ни раненых, ни погибших за эти сутки", - сказал он.

Барабаш добавил, что к северу от города происходят штурмовые действия врага, но украинские воины остаются на своих позициях.

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Также он добавил, что утром оккупанты продолжили обстреливать город - бьют по Авдеевскому коксохимическому заводу и по центральной части Авдеевки "Градами" и ствольной артиллерией.

Кроме того, Барабаш отметил, что на Авдеевском направлении фронта зафиксировано обустройство оккупантами фальшивых позиций.

Ситуация на Авдеевском направлении

Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих. Однако благодаря действиям ВСУ оккупанты "выдыхаются" и уже атакуют город меньше. При этом, по данным британской разведки, маршруты снабжения ВСУ находятся под угрозой из-за операции врага из окружения.

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