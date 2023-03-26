Павел Кириленко отметил, что оккупанты продолжают уничтожать мирное население Украины и показал фото последствий разрушений.

Российской захватчики продолжают убийства гражданского населения в Украине: о новых трагедиях сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По итогам 25 марта, войска РФ убили 2 жителей Донецкой области. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

"За 25 марта россияне убили 2 жителей Донетчины: в Северном и городе времен Яр. Еще 1 человек в области получил ранения", - отметил он.

Также в ОВА показали фото новых разрушений вследствие обстрелов российской армии.

Россияне в течение суток вели интенсивный огонь по Донецкой области

Напомним, что по состоянию на утро 26 марта враг совершил ряд обстрелов Донецкой области и нанес ракетный удар по Краматорску - разрушения фиксируются на территории промышленной зоны.

В течение суток оккупанты вели интенсивный огонь по Авдеевке из артиллерии и "Градов". Также враг использовал кассетные боеприпасы и обстрелял территории 4 улиц и АКХЗ. В результате обстрелов в Кураховской громаде повреждены две 2-этажки в Остром и частный дом в Курахово.

Также россияне обстреляли 15 домов в Звановке и 5 домов в Переездном в Звановской общине. На территории Часового Яра и в Северном (Торецкой общины) оккупанты убили по одному украинцу.

Вас также могут заинтересовать новости: