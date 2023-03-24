За сутки враг 15 раз атаковал Авдеевку.

Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте. Однако благодаря действиям ВСУ оккупанты "выдыхаются" и уже атакуют город в разы меньше.

"В районе Авдеевки не так, чтобы уже совсем очень горячо, но враг продолжает атаковать и саму Авдеевку, пытается взять ее в кольцо. Также боевые действия продолжаются в районе Марьинки, где враг тоже пытается атаковать наши позиции", – сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

За минувшие сутки враг 31 раз атаковал Донецкое направление, 15 из этих атак были на Авдеевском направлении. Кроме того, было семь попыток штурма.

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"Можно сказать, что на этом направлении горячее всего, но потерь территорий за ночь не произошло. Будем надеяться, что на сегодня мы будем иметь тот же результат, а может, получше", – отметил спикер.

По словам Дмитрашковского, неделю или две назад были дни, когда оккупанты атаковали по 95 раз в сутки на одном направлении.

"То есть можно сказать, что враг также выдыхается и на минувшей неделе уже включал резервы – это было подразделение 98 бригады десантной и две танковые роты, которые приобщались к боевым действиям. Можно смело сказать, что враг основные свои силы уже исчерпал, понес достаточно большие потери личного состава и техники. Только за минувшие сутки враг потерял более трех рот личного состава убитыми и ранеными", – подытожил он.

Авдеевское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, британская разведка сравнила ситуацию с защитой Авдеевки оборону Бахмута. В частности, ВСУ продолжают организованную оборону города, но их маршруты снабжения находятся под угрозой из-за операции врага из окружения.

В Силах обороны заявили, что Авдеевка может стать "новым Бахмутом".

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