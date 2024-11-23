В Харьковской области не фиксируют военнослужащих Северной Кореи, которые воюют на стороне Российской Федерации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его данным, некоторых из них передислоцировали:

"Часть военных из КНДР перебросили в приграничье Белгородской области. На Харьковщине их нет".

Войска КНДР на войне

Напомним, вчера CNN сообщили, что солдаты из армии КНДР уже находятся на территории Мариуполя и в оккупированной части Харьковской области. Они сослались на источник в Службе безопасности Украины.

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В Оперативно-тактической группировке "Харьков" заявили, что это ложная информация. В их заявлении говорится, что оперативная ситуация на Харьковском направлении существенно не изменилась.

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