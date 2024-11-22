В отличие от остальных иностранных наемников, корейцев держат отдельно от российских подразделений.

Военные КНДР уже находятся в оккупированном Мариуполе и на захваченных россиянами территориях Харьковской области. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в СБУ.

По словам собеседника, в Мариуполь прибыли "технические советники", но цель их визита не понятна. Хотя корейцев одели в российскую военную форму, они остаются отделенными от российских подразделений, с которыми они взаимодействуют.

"В то время как другие иностранные бойцы в российских рядах смешались с подразделениями, северокорейцев держат отдельно - у них есть собственные помещения, еда, музыка и фильмы", - добавил источник.

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Северокорейские войска также были замечены в Харьковской области. По словам представителя объединения воинских частей в Харькове Евгения Романова, о присутствии корейцев свидетельствуют радиоперехваты.

"Я вижу, что они разбиваются на подразделения, усиливают свои боевые единицы, накапливают небольшое количество (сил) на передовой. Они ждут ухудшения погоды, потому что для врага это лучшее время для начала штурмовых действий", - добавил командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак.

Источник также сообщил, что недавние украинские ракетные удары по территории России были нацелены на высокопоставленного северокорейского генерала, но остается непонятным, был ли тот убит в результате удара.

ВСУ ударили ракетами по бункеру с генералами

Как писал УНИАН, днем 20 ноября ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по объекту в Курской области. Всего было использовано около десятка ракет.

По мнению аналитиков, использование сразу большого количества дефицитных ракет свидетельствует о высокой приоритетности цели. В частности звучали предположения, что ударили по бункеру, где могли находиться российские и северокорейские генералы.

На следующий день The Wall Street Journal написала, что в результате этого ракетного удара в Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал.

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