Они опровергают эти данные.

В Оперативно-тактической группировке "Харьков" опровергли информацию о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области.

Официальное заявление ОТУ опубликовано на их странице в социльной сети Facebook. Военные отмечают, что человек, который сообщил СМИ такие данные, комментировал оперативную обстановку вне своей компетенции, поскольку не является их официальным спикером:

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск".

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