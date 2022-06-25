В результате ударов есть разрушения объектов инфраструктуры, но, к счастью, обошлось без жертв.

Около 5:00 субботы, 25 июня, российские оккупанты нанесли ракетные удары по военному поселку Десна Черниговской области. Всего захватчики выпустили 20 ракет со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивнич".

Отмечается, что ракеты по Черниговщине россияне выпустили из самолетов и земли.

"С территории Республики Беларусь с самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут сообщены позже", - говорится в сообщении.

В ОК "Пивнич" в очередной раз призывают не публиковать фото и видео"прилетов".

Как сообщал УНИАН, враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. Есть жертвы. Кроме того, под обстрел попала Днепропетровщина, где пострадала 60-летняя женщина, а также поврежден дачный дом.

При этом мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что 25 июня с территории Беларуси российская авиация нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы слышали в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется.

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