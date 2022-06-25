Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу / фото УНИАН, Владислав Мусиенко

Поселок Десна на Черниговщине этой ночью во второй раз подвергся ракетному обстрелу.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Телеграм-канале.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", - написал он.

Также Чаус обратился к жителям не публиковать фото и видео "прилетов".

Как сообщал УНИАН, около 5:00 утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание.

Сразу стало известно, что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы. Позже президент сообщил, что в результате обстрела погибли 87 человек.

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