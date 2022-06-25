Информация о разрушениях и жертвах пока отсутствует. Это уже второй удар по объекту после майского.

Поселок Десна на Черниговщине этой ночью во второй раз подвергся ракетному обстрелу.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Телеграм-канале.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", - написал он.

Также Чаус обратился к жителям не публиковать фото и видео "прилетов".

Как сообщал УНИАН, около 5:00 утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание.

Сразу стало известно, что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы. Позже президент сообщил, что в результате обстрела погибли 87 человек.

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