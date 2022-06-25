Также поврежден дачный дом.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, пострадала женщина.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольска общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области на эту минуту спокойно", - сообщил он.

Напомним, вчера ночью Россия обстреляла из реактивных систем залпового огня "Ураган" Криворожский район Днепропетровской области. Российские войска попали по двум общинам - Гречаноподевской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской общине есть разрушения.

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