Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных районах Брянской области.

Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях ситуация относительно деятельности Вооруженных сил Республики Беларусь существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны", - говорится в сообщении.

На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачие на Сумщине. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных районах Брянской области.

Следует отметить, что 25 июня с территории Беларуси российская авиация нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы слышали в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

"Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) мы не имели информации. Схема ранее была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ", – сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

Как сообщал УНИАН, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус завил, что поселок Десна на Черниговщине этой ночью во второй раз подверглось ракетному обстрелу.

Ранее Институт ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

Между тем в Главном управление разведки предупредили, что Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В ГУР отметили, что для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы.

Вас также могут заинтересовать новости: