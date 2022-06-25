Ракеты были запущены по воинским частям и окраинам города.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Сегодня утром мы все проснулись от ночных взрывов. По Житомиру ничего не прилетело. Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира. С самолетов были запущены ракеты. Они зашли из Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и по объектам вокруг Житомира", – сообщил он.

Других подробностей Сухомлин не обнародовал, ссылаясь на то, что это дело военных.

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате обстрела Житомирщины один военный погиб, а еще один получил ранения.

Как сообщал УНИАН, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус завил, что поселок Десна на Черниговщине этой ночью во второй раз подверглось ракетному обстрелу. Кроме того, под обстрел попала Днепропетровщина, где пострадала 60-летняя женщина, а также поврежден дачный дом.

При этом мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что 25 июня с территории Беларуси российская авиация нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы слышали в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется.

Вас также могут заинтересовать новости: