Это произошло еще в первой половине войны.

Журналист портала Bellingcat и известный военный эксперт Христо Грозев сообщил, что Россия потеряла 90 % своих лучших десантников. Это произошло еще в первой половине войны, то есть примерно до апреля.

Соответствующее заявление Грозев сделал в эфире украинского телемарафона.

Ведущие спросили у журналиста, какие подразделения и техника остались у россиян. Грозев ответил: "Этот тренд, он очевиден. Он не является только продуктом, скажем так, украинской военной пропаганды, потому что она должна, конечно, мотивировать народ. Но мы реально проверили — я лично проверял – в первой части войны Россия потеряла 90 % своих самых лучших десантников. Это же самая качественная, важная и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и завоевать столицу нельзя".

Далее Грозев рассказал, что РФ также потеряла большую часть 2 эшелона. В нее входили наемники, подразделения которых Россия тоже считала передовыми. Журналист подчеркнул: эти люди участвовали не только в учениях. Они имели опыт реальных боевых действий — в Сирии, африканских странах и на Донбассе. Потери во втором эшелоне составили четыре тысячи человек. По словам Грозева, это огромный процент ликвидированных солдат, которые ранее принимали участие в войнах.

Напомним, об уничтоженных российских десантниках из элитных подразделений УНИАН писал еще в начале марта. Тогда в боях за Гостомель Вооруженные силы Украины уничтожили двадцать машин ВДВ России.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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