Бой за населенный пункт с противником ведет сводная группа спецназовцев и подготовленные ими местные группы сопротивления.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили в Гостомеле Киевской области 20 боевых машин десанта врага, бой за контроль над городом продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

"Идет бой за контроль над городом Гостомель. В районе местного стеклозавода по состоянию на 18.30 уже уничтожено 10 боевых машин десанта врага. Бой ведет сводная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления", - говорится в сообщении.

Всего в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин десанта врага.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ ворвалась на территорию Украины. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. По данным ГСЧС, по состоянию на 2 марта погибли более 2 тысяч мирных граждан Украины.

Были бои, в частности, в Гостомеле. В населенном пункте удалось уничтожить больше взвода противника.

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