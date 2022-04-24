Цикл изготовления одной высокоточной ракеты – около месяца.

Оккупанты расстреляли почти весь запас своих высокоточных ракет.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире "Украина 24".

По оценке, озвученной Грозевым, россияне израсходовали более 2/3 своих ракет.

"Пока у них остаются примерно 30% от того, с чем они начали войну, именно среди этих (высокоточных - УНИАН) ракет", - отметил он.

По его словам, РФ способна самостоятельно производить такие ракеты, но при этом цикл изготовления такой ракеты – около месяца.

Также количество персонала, умеющего обращаться с такими ракетами, у России ограничено, подчеркнул журналист.

"Здесь еще и вопрос - кто работает с этими ракетами. Ресурс, который умеет эти ракеты направлять, он тоже ограничен. Это… Наша разведка показывает, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только по уничтожению и сбиванию ракет, а работает и по выявлению этих людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если у России закончится не только hardware, но и software", - прокомментировал Грозев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Соединенные Штаты оценивают, что Россия сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину.

По оценкам Пентагона, по состоянию на конец марта, Россия выпустила по Украине более 1370 ракет.

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