Киевское и Каневское водохранилища практически в шесть раз меньше, чем Каховское, отметил Сирота.

В России заговорили о "подготовке" Украины к ударам по Каневской и Киевской ГЭС, что может свидетельствовать о планах РФ атаковать эти объекты. Разрушить эти ГЭС извне почти невозможно, говорит руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Как он отметил в интервью Forbes, по худшему сценарию подтопления будут минимальными. Однако на некоторое время может исчезнуть возможность генерировать электричество и подавать пресную воду. В то же время Сирота считает, что подобные заявления РФ больше похожи на запугивание украинского населения.

"Наши станции надежно защищены. Крупнейшие украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны были бы залететь на территорию Украины на самолетах", – подчеркнул руководитель "Укргидроэнерго".

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Отмечается, что Киевская и Каневская ГЭС находятся в центре Украины, и российская авиация вряд ли сможет приблизиться к ним. Это крайне маловероятный сценарий, говорит Сирота. Он напомнил, что Каховскую ГЭС россияне подорвали изнутри. Враг завез туда сотни килограммов взрывчатки.

Если же удары по Киевской и Каневской ГЭС будут нанесены, в худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, которые прилегают к Днепру.

"Даже если россияне разрушили бы киевские дамбы, последствия не имели бы такого характера, как это было на Херсонщине. Потому что Киевское и Каневское водохранилища практически в шесть раз меньше, чем Каховское", – констатировал глава "Укргидроэнерго".

Угроза удара по Киевской и Каневской ГЭС

12 июля пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в "подготовке" к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, "чтобы обвинить Россию".

В Генштабе ВСУ считают, что российские оккупанты действительно могут осуществить ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища. Россияне могут пытаться повредить определенные критические элементы дамбы, однако полностью уничтожить ее у врага не получится.

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