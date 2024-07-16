В Генштабе рассматривают угрозу удара по дамбе как реальную.

Российские оккупанты действительно могут осуществить ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища, считают в командовании Вооруженных сил Украины. Такое заявление со ссылкой на источник сделало NV.

"Есть информация, что они будут пытаться ударить по киевской дамбе", – сказал собеседник издания в Генштабе на условиях анонимности.

Отмечается, что в Генштабе рассматривают эту угрозу как реальную. Там считают, что россияне могут пытаться повредить определенные критические элементы дамбы, однако полностью уничтожить ее у врага не получится.

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"Мы видели это сообщение [о возможной атаке на дамбу] в российской пропаганде. Мы уже неоднократно убедились, что когда они анонсируют – они обвиняют Украину, конечно, но это они прикрывают свои действия", – добавил источник издания.

Угроза удара по дамбе Киевской ГЭС

12 июля пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова публично обвинила Украину в "подготовке" к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Она заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию.

По ее словам, теперь Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию". Стоит отметить, что ранее РФ неоднократно делала подобные заявления перед тем, как осуществить атаки по украинским объектам.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" и аэробаллистические "Кинжалы" способны "повредить металлические затворы плотины" Киевской гидроэлектростанции. Это может привести к неконтролируемой утечке воды из Киевского водохранилища и кратковременному подтоплению некоторых территорий, которые находятся ниже ГЭС по течению Днепра.

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