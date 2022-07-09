Министр прокомментировал перспективу интеграции Сил обороны Украины в структуру НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен в перспективе интеграции Сил обороны в структуру НАТО.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня полноценная интеграция сил обороны Украины в инфраструктуру НАТО может кому-то показаться сложным вызовом. Но лично я оптимист. Во-первых, еще в марте никто не мог представить, что Украина продемонстрирует такую скорость и масштаб освоения тяжелого западного оружия. За 4 месяца мы прошли путь от полного отрицания идеи предоставления нам артиллерии 155-мм калибра, которую сейчас уже воспринимаем как нечто привычное, до применения HIMARS против российских оккупантов", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что каждый шаг Украина начинала с одинакового ответа – "это невозможно".

Но, несмотря на это, уровень взаимосовместимости Вооруженных сил с армиями Альянса стремительно растет.

Во-вторых, по словам министра, у Украины перед глазами есть опыт других стран, в частности Румынии, у которой на пути в НАТО было много препятствий и далеко не все верили в успех.

"Я уверен, что Украина будет признана как один из краеугольных камней пространства безопасности Европы и важная составляющая системы коллективной безопасности свободного мира. Наши воины и весь украинский народ невероятно дорогой ценой доказывают этот статус", - добавил Резников.

Ранее Резников заявил, что сегодня Украина — это огромный полигон, где испытываются современные технологии военного характера.

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