Россия перебрасывает резервные силы со всей страны, оснащая их советской техникой.

Армия России, вопреки словам президента РФ Владимира Путина о том, что оккупанты "даже не начали" свои действия в Украине, продолжает развертывать устаревшее оружие.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Несмотря на заявление президента Путина от 7 июля 2022 года о том, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования", - говорится в сообщении.

В частности, россияне оснащают пехоту бронемашинами, разработанными в 1950-х годах, с очень ограниченной броней и только пулеметом для защиты.

"Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле Украины для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, развертывается с бронемашинами МТ-ЛБ (многоцелевой тягач (транспортер) легкий бронированный - УНИАН), снятыми с долговременного хранения, в качестве основного транспорта. Хотя МТ-ЛБ ранее находились на вооружении обеих сторон в качестве вспомогательных, Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых задач по транспортировке пехоты", - отмечают разведчики.

По уровня оснащения подкрепление значительно уступает подразделениям, которые участвовали во вторжении в Украину в феврале.

"Большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой", - отмечают в британской разведке.

Как писал УНИАН, накануне президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали".

Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент имел в виду, что "потенциал России настолько велик" и "лишь незначительная его часть сейчас задействуется" в войне против Украины.

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