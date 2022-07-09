В Украину привозят образцы вооружения натовского характера - артиллерию, бронированные машины.

Сегодня Украина — это огромный полигон, где испытываются современные технологии военного характера.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes. Он добавил, что около 50 стран поддерживают Украину. С ними сейчас стало гораздо легче договариваться, чтобы получить те или иные виды вооружения.

"Кроме желания стать частью общей победы над Кремлем, появилась абсолютно прагматичная вещь. Сегодня Украина - это огромный полигон, где испытываются современные технологии военного характера-огневое поражение, средства радиоэлектронной борьбы, аэроразведки, бронежилеты, шлемы, турникеты для остановки крови. На инновационные решения и предложения спрос уже есть. Создание совместных предприятий, пусть даже с расположением в странах Восточной Европы или в защищенных местах на Западе Украины — это уже реальный запрос", - рассказал министр.

Также в Украину привозят образцы вооружения натовского характера - артиллерию, бронированные машины.

"Они будут нуждаться в ремонте, восстановлении. Возможно создание баз по восстановлению и производству, кто-то должен делать стволы для смены в артиллерийских пушек, пулеметах, автоматах. Можно построить патронный завод, пороха, капсюля — неисчерпаемый перечень, в который входит все, что связано с обороной и безопасностью", - подчеркнул Резников.

Ранее Резников заявил, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса необходимо размещать под землей. Таким местом могут стать соляные шахты. Причина кроется в угрозе разрушения предприятий ракетными ударами РФ.

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